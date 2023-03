Poging tot miljoenenroof eist twee levens op vliegveld Chili

Het geld kwam aan in een vliegtuig afkomstig uit Miami, en werd direct vanuit het toestel overgebracht naar een gepantserde truck. Een groep van minstens twaalf gewapende overvallers wist ondanks de veiligheidsmaatregelen op nationale luchthaven Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de landingsbaan te bereiken. Toen duidelijk werd wat zij van plan waren ontstond een vuurgevecht. Afgezien van de dodelijk geraakte persoon, wisten alle verdachten te ontkomen.

Het was niet de eerste keer dat er een grote overval plaatsvond op het vliegveld in Santiago. In 2014 werd al eens een kleine 10 miljoen euro buitgemaakt tijdens een beroving en in 2020 werd er voor ruim 14 miljoen euro gestolen uit een loods op de luchthaven.