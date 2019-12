Angst voor wolf: Duits kinderdagverblijf sluit

De wolf ’GW1430m’ is in dat gebied neergestreken. Na meerdere dodelijke aanvallen op schapen – kadaver na kadaver werd ontdekt – adviseert de gemeente het woud te mijden. Ook is een kinderdagverblijf dichtgegaan.

„Veel boeren hebben na de aanvallen van de afgelopen weken hun schapen binnengehaald”, zegt ambtenaar Marco Strufe (44) van Amt Burg-St. Michaelisdonn. „We weten niet hoe de wolf reageert als zijn prooi plotseling verdwenen is. Zoekt hij dan misschien andere doelen? We willen het risico niet nemen.”

Kinderen wijken voor wolf

Kinderen van het kinderdagverblijf ’Johanniter Waldkita Christianslust’ waren al getraind door een wolvenkenner voor een mogelijke confrontatie. Maar nu zijn ze ondergebracht in een buurgemeente.

De moeder van Norien (5) en Kira (5) is boos, vertelt ze aan Bild. „Onze kinderen zijn door de wolf uit het bos verdreven. Dat doet iets met je. Als je nog niet bang was, dan ben je het nu in ieder geval.”

Bekijk hieronder de beelden die gisteren naar buiten kwamen over een wolf die in Nederland is gesignaleerd, overdag ook nog, op zeldzaam scherp beeld.

Boze boeren

Op foto’s die de krant in handen heeft, zijn kadavers van dode schapen te zien. Boze boeren beleggen vergaderingen om over de problematiek te praten. In Duitsland gelden strenge regels voor het afschieten van wolven, klagen ze. Wel wordt dat, toevallig nu, op landelijk niveau makkelijker gemaakt.

