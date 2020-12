Tenerife alleen bereikbaar met negatieve coronatest en hotelboeking

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mauritius Images GmbH

BARCELONA - Het Canarische eiland Tenerife krijgt de komende twee weken te maken met vergaande beperkende maatregelen om het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen. Maar toeristen vanuit het buitenland en Spanje zelf blijven wel welkom als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien en als ze daarnaast ook een reservering in een hotel of andere toeristische accommodatie hebben. Op de Canarische Eilanden is niet de PCR-test verplicht zoals in andere delen van Spanje, maar is een negatieve antigeen-test (een sneltest) voldoende om ’las Canarias’ binnen te komen.