Spookvader Ruinerwold weigert medisch onderzoek

De man kreeg jaren geleden een hersenbloeding en is sindsdien niet of nauwelijks meer in staat om te spreken. Het Openbaar Ministerie wilde door middel van neurologisch en neuro-psychologisch onderzoek vaststellen wat Gerrit Jan van D. nog wel kan en wat hij begrijpt, maar de man weigert mee te werken aan het maken van een MRI-scan.

Bekijk ook: Spookvader kan alleen grommen en knikken

Dat bleek maandag tijdens een pro formazitting in de strafzaak in de rechtbank in Assen. Advocaat Robert Snorn zegt dat Gerrit Jan van D. niet goed in staat is om uit te leggen waarom hij niet wil meewerken. De vader kan mogelijk ook in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht, maar zijn advocaat denkt dat hij dat evenmin wil.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Zowel Snorn als advocaat Yehudi Moszkowicz van de tweede verdachte, klusjesman Josef B. (59) vroegen de rechtbank om de voorlopige hechtenis van de twee verdachten te beëindigen. Het is in verband met de coronacrisis onmogelijk te voorspellen wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld.

Van links naar rechts: een van de twee advocaten van Gerrit Jan van D., Josef B. en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Het Openbaar Ministerie was daar tegen, omdat de geestvermogens van beide verdachten nog moet worden onderzocht in het PBC.

Flinke schuld

Volgens advocaat Moszkowicz wordt Josef B. „financieel te gronde gericht” als hij langer vast blijft zitten. Ondanks dat hij achter de tralies zit wordt hij achtervolgd door onder meer de gemeente De Wolden omdat hij niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen om de boerderij in Ruinerwold te onderhouden, en huur te betalen voor het huis en enkele bedrijfspanden. Hij heeft inmiddels al voor 50.000 euro aan dwangsommen opgelegd gekregen, en een huurachterstand opgebouwd van in totaal 18.000 voor de boerderij en twee bedrijfspanden, zegt zijn advocaat.

De boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Volgens Moszkowicz is er bovendien geen bewijs van betrokkenheid van Josef B. bij de vrijheidsberoving van de inmiddels volwassen kinderen, en wordt hij niet – zoals Gerrit Jan van D. - verdacht van seksueel misbruik. „Josef B. is zes jaar lang niet in de boerderij geweest, en had geen contact met de kinderen. Hij deed niets meer dan zijn religieuze plicht om te zorgen voor zijn religieus leider, Gerrit Jan van D., door die van geld en eten te voorzien.”

De rechtbank vond de argumenten van Moszkowicz echter niet overtuigend genoeg en wil de voorlopige hechtenis van Josef B. niet opschorten. Er is geen gevaar meer dat hij het onderzoek zou kunnen verstoren, maar de „rechtsorde is nog steeds geschokt” als hij op vrije voeten komt. Het strafvorderlijk belang weegt wat de rechtbank betreft zwaarder dan het financieel belang van Josef B. Ook Gerrit Jan van D. blijft vastzitten.

Josef B. niet hoorbaar

De moeder van het gezin overleed in 2004. Het gezin werd in 2019 wereldnieuws nadat een 25-jarige zoon in een café vertelde over wat zich bij hem thuis al vanaf 1989 afspeelde.

De twee verdachten waren geen van beiden bij de zitting aanwezig. Josef B. was via een telefoonverbinding verbonden met de rechtbank, evenals de twee advocaten. Media konden de zitting gedeeltelijk via Skype volgen. De voorzitter van de rechtbank blokkeerde de geluidsverbinding op momenten dat verdachte Josef B. aan het woord kwam.