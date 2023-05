Toekomst landbouwakkoord nog lange tijd ongewis

Afgelopen woensdag misten het kabinet en de onderhandelende partijen na ongeveer 24 uur onderhandelen opnieuw een deadline, terwijl al maandenlang wordt gesproken. Land- en Tuinbouworganisatie LTO heeft het kabinet 21 juni als ultimatum gesteld. In de tussentijd worden voorlopige plannen doorgerekend door onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar zelfs daarna is nog maar de vraag of het akkoord getekend wordt nu ook achterbannen van bijvoorbeeld LTO in moeten stemmen met de tekst.

Bekijk ook: Landbouwakkoord weer op lange baan geschoven

Adema zegt dat hij niet oneindig wil onderhandelen, maar dat een paar weken extra om tafel zitten geen belemmering vormt. Zolang er nog „beweging” in de onderhandelingen zit, wil Adema doorpraten. „Een voldragen akkoord is voor mij belangrijker dan het moment waarop we een akkoord sluiten.”

’Urgentiegevoel’

Volgens de minister wordt er ook nu ’nog elke dag’ doorgepraat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat hij op een gegeven moment zélf de stekker uit de gesprekken trekt. Mocht het zo ver komen, dan zal het kabinet zelf plannen naar de Kamer sturen waarmee alsnog maatregelen worden genomen. Adema liet wel doorsijpelen dat de veevoerindustrie meer moet leveren nu het ’urgentiegevoel’ daar nog niet goed genoeg zou zijn doorgedrongen. Op vragen hoeveel geld de banken leveren (stikstofbemiddelaar Johan Remkes opperde dat zij een flink deel van de schulden kwijt gaan schelden) wilde Adema geen antwoord geven.

Tegelijkertijd klinkt er vanuit LTO juist kritiek op het kabinet nu er nog ’belangrijke thema’s open liggen’. Pijnpunten zijn bijvoorbeeld de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ecoregelingen), het beschermen van boeren die door willen met hun onderneming, het thema ’grond en stront’ en het proces rondom illegaal gemaakte boeren (PAS-melders). „We verwachten van het kabinet echt stappen”, zei boerenleider Sjaak van der Tak na het 24-uursberaad.

GL-Kamerlid Bromet vindt het een ’aanfluiting’ dat er nog steeds geen akkoord is. Ook PvdA’er Thijssen wil een update. Maar die krijgt hij niet. Tegelijkertijd klinkt er in de Kamer juist ook begrip voor iets meer uitstel, omdat ’een broedende kip niet gestoord moet worden’. Adema benadrukte na afloop van het debat dat ook zijn collega-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op de hoogte is van de inhoud van de concepten. Van der Wal staat vooral aan de lat om PAS-melders te legaliseren en nieuwe ’ecoregelingen’ te openen. Daarnaast is zij de beheerder van het stikstoffonds bij wie Adema moet aankloppen voor geld.