Akkoord over begroting en klimaat dichtbij: ’Op een haar na gevild’

In de ministerraad van woensdag wordt er een definitieve klap op de afspraken geven, waarover Hoekstra en premier Rutte dinsdagavond nog niks inhoudelijks kwijt willen. „We zijn een heel eind. Maar we zijn ook nog niet klaar”, vertelt Hoekstra. „Maar we moeten het morgen afronden in de ministerraad.”

Ook Rutte verwijst nog naar de ministerraad, maar tussen de regels door blijkt dat de kabinetstop wel een akkoord heeft gesloten. „Ik denk dat we een eind zijn”, wil Rutte er alleen over kwijt.

Het overleg tussen de coalitie en is de afgelopen weken onder flinke hoogspanning verlopen. Sinds de verkiezingen zitten de coalitiepartijen niet meer op één lijn. Op stikstofgebied heeft het CDA al gezegd de afspraken te willen openbreken. En ook de andere regeringspartijen zoeken naar een manier om kleur op de wangen te krijgen na de nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Een eventueel akkoord over klimaat en bezuinigingen zou goed nieuws voor de coalitie zijn, vindt Rutte. „Dat betekent dat we als coalitie weer twee lastige punten achter ons kunnen laten.”

Auto als melkkoe?

Het waren vooral VVD en D66 die de afgelopen periode ver uit elkaar lagen. Op klimaatgebied zochten de democraten het bijvoorbeeld liever in het verhogen van de lasten voor automobilisten en vliegtuigpassagiers, terwijl de liberalen daar helemaal geen brood in zagen. Maar tegelijkertijd zit er een groot financieel gat bij de autorijder. Op elektrische wagens int de Staat namelijk geen aanschaf- of wegenbelasting en ook geen brandstofaccijns.

Minister Jetten (Klimaat) opperde daarom maatregelen om de auto toch als melkkoe te handhaven als meer mensen elektrisch te gaan rijden. Op tafel lag onder meer een forse verhoging van de aanschafbelasting voor auto’s, maar dat leek niet haalbaar. Een plan om bijvoorbeeld bio-brandstof verplicht bij te mengen, waardoor benzine en diesel duurder worden, leek kansrijker.

Bezuinigen of hogere lasten?

Ook op begrotingsgebied dachten de twee grootste partijen er anders over: VVD zag liever bezuinigingen om het miljardengat te dichten, terwijl D66 dacht aan hogere lasten voor vermogenden en bedrijven. Het miljardengat in de schatkist was er onder meer door de hogere kosten voor de rentelasten en asielopvang.