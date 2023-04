Weer langdurig overleg kabinet over begroting en klimaat

Het kabinet hoopt namelijk woensdag in een extra ministerraad een definitieve klap op de taaie dossiers te geven. Dat is de afgelopen weken onder flinke hoogspanning verlopen. Sinds de verkiezingen zitten de coalitiepartijen namelijk niet meer op één lijn. Op stikstofgebied heeft het CDA al gezegd de afspraken te willen openbreken. En ook de andere coalitiepartijen zoeken naar een manier om kleur op de wangen te krijgen na de nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Auto als melkkoe?

Vooral VVD en D66 liggen ver uit elkaar. Op klimaatgebied zoeken de democraten het bijvoorbeeld liever in het verhogen van de lasten voor automobilisten en vliegtuigpassagiers, terwijl de liberalen daar helemaal geen brood in zien. Maar tegelijkertijd zit er een groot financieel gat bij de autorijder. Op elektrische wagens int de Staat namelijk geen aanschaf- of wegenbelasting en ook geen brandstofaccijns.

Minister Jetten (Klimaat) zint nu op maatregelen om de auto toch als melkkoe te handhaven als meer mensen elektrisch te gaan rijden. Op tafel lag onder meer een forse verhoging van de aanschafbelasting voor auto’s, maar dat lijkt niet haalbaar. Een plan om bijvoorbeeld bio-brandstof verplicht bij te mengen, waardoor benzine en diesel duurder worden, is nog wel een optie. Ook een hogere vliegbelasting voor langeafstandsvluchten wordt overwogen.

Bezuinigen of hogere lasten?

Ook op begrotingsgebied denken die partijen er anders over: VVD ziet liever bezuinigingen om het miljardengat te dichten, terwijl D66 denkt aan hogere lasten voor vermogenden en bedrijven. Het gat is er onder meer door de hogere kosten voor de rentelasten en asielopvang. Op tafel liggen onder meer een verhoging van het eigen risico en het snijden in het STAP-budget (gesubsidieerde cursussen voor een betere positie op de arbeidsmarkt. Defensie moet, gezien de oorlog in Oekraïne, wel buiten schot blijven.

De afgelopen dagen is er, ondanks het feit dat ook politiek Den Haag officieel meivakantie heeft, druk overlegd. Dat is vooral gebeurd tussen ministers en Kamerleden met de onderwerpen financiën en klimaat in hun portefeuille. Dinsdag pakken de premier en vicepremiers de draad weer op. Dat gebeurt in de middag digitaal, omdat premier Rutte nog moet terugreizen uit Groningen waar hij vanmiddag de kabinetsplannen voor de aardbevingsproblematiek presenteerde. Als het nodig is komen de vier bewindslieden later in de avond bij elkaar op het ministerie van Financiën.