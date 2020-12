Meerdere huizen en auto’s beschadigd door explosie Hoorn

Voor zover de politie weet, zijn er geen gewonden gevallen. Rond twee uur in de nacht van maandag op dinsdag klonk er een enorme knal. In de stoep voor een huis is een flink gat te zien. De politie doet uitgebreid onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar camerabeelden.

Een aantal ramen zijn gesneuveld en zelfs in ruiten aan de overkant van de straat heeft het explosief of rondvliegend puin gaten geslagen.

De politie onderzoekt camerabeelden en is bezig met een buurtonderzoek. De politie is op zoek naar getuigen en roept iedereen op die vannacht iets is opgevallen zich te melden.