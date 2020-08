Aantal besmettelijke coronapatiënten verdubbeld

Ⓒ ANP/ HH

DEN HAAG - Het aantal coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus, is in een week tijd verdubbeld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er nu 32.451 zogenoemde besmettelijke personen in Nederland. Vorige week waren het er meer dan 16.000.