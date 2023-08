Trump midden in verkiezingstijd voor de rechter: eerste inhoudelijke zitting op 4 maart 2024

Amerikaanse media schrijven dat de gekozen datum een cruciale impact kan hebben op de race om het Witte Huis. Advocaten van Trump hadden daarom gevraagd de strafzaak door te schuiven naar 2026. Maar rechter Tanya Chutkan verwierp dat. Zij zei dat Trump zijn verdediging moet prioriteren en dat ze geen rekening kan houden met de zakelijke verplichtingen van de Republikein. Speciale aanklager Jack Smith had om een startdatum in januari gevraagd. Volgens de aanklager kan het proces mede niet wachten omdat de Republikein zich bijna dagelijks op sociale media over de strafzaak uitlaten. De advocaten van Trump spreken van een ’showproces’.

Trump moet zich komend voorjaar ook al melden voor rechtszittingen van strafzaken in New York (vanaf maart) en Florida (vanaf mei). Voor de vierde strafzaak in Georgia moet nog een datum worden gekozen.

’Samenzwering en obstructie’

Trump moet in de hoofdstad terecht staan voor beschuldigingen van samenzwering en obstructie rond de 6 januari-sessie in het Congres, waar in 2021 de verkiezingszege van Democraat Joe Biden werd bekrachtigd. Die dag bestormde een woedende menigte Trump-aanhangers het Capitool, na een opzwepende speech van de verslagen president. Trump zou ook gepoogd hebben de zitting in het Congres te torpederen door vice-president Mike Pence onder druk te zetten en valse kiesmannen naar voren te schuiven.