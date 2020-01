Hond Max rent over A30: ’Wonder dat hij nog leeft’

Een automobilist die de hond over de snelweg zag rennen, schoot de dierenambulance te hulp door het dier in het nauw te drijven, aldus Wilma Mulder tegen Omroep Gelderland. „Dit was ontzettend gevaarlijk. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd.”

Max rende in paniek van de ene naar de andere weghelft. „Het heeft bijna drie kwartier geduurd voordat we hem eindelijk hadden”, vertelt Mulder.

Max is ’gezond en wel’ met de ambulance meegegaan. Er wordt contact gezocht met de eigenaar van het beest.