Leidse studentes na derde aanranding op rij: ’Ik voel me gewoon onveilig’

Vera Zwennes is zelf ook weleens achterna gezeten. Ze is geschokt over de recente aanrandingen: „Ik wist niet dat er hier zulke gekken rondlopen en fietsen.” Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Leidse studenten huiveren nu opnieuw een jonge vrouw in de binnenstad is aangerand. Na een verkrachting op 6 november en een aanranding op 11 november was het deze week in de nacht van dinsdag op woensdag weer raak. Een 24-jarige vrouw in de Doelsteeg werd plotseling vastgepakt door een man, die na de aanranding vluchtte. De studenten vinden dat de gemeente in actie moet komen.