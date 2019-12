Dodelijke steekpartij in Rozenburg

Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen.

De steekpartij gebeurde in een woning aan de Grote Stern in de Zuid-Hollandse plaats. De politie is met veel mensen ter plaatse om onderzoek te doen

Rozenburg ligt midden in de Rotterdamse haven en hoort bij de gemeente Rotterdam. Het telt zo'n 12.000 inwoners.