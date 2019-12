Doodgestoken moeder laat vier kinderen na

De steekpartij gebeurde in een woning aan de Grote Stern in de Zuid-Hollandse plaats. Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen.

De achtergrond van het drama is niet duidelijk. De politie kwam met veel mensen ter plaatse om onderzoek te doen en later op de avond is een 33-jarige man als verdachte aangehouden, maar zijn relatie tot het slachtoffer is nog onbekend.

Alleen met haar kinderen

De vrouw en haar kinderen woonden volgens buurtbewoners pas enkele maanden in de flat aan de Grote Stern. Verder is er weinig over haar bekend, behalve dat ze alleen met haar kinderen – een meisje en drie jongetjes – de huurwoning had betrokken.

Buurtbewoners houden zich verder op de vlakte over de fatale steekpartij. „Ze woonden op zichzelf. Ik kwam ze niet zo vaak tegen”, zegt buurvrouw Wijnie (64). „Sommige mensen hebben een ander ritme.”

Portiekdeur geforceerd

„Het is al erg genoeg”, zegt een andere bewoner op de begane grond, en laat het daarbij. Hij rammelt geprikkeld aan de portiekdeur, die hulpdiensten vrijdagavond geforceerd hebben.

In de hal hangt één witte papier-maché kerstklok aan een prikbord. Het getroffen gezin zou zelf met kerst niet thuis geweest zijn, denken andere bewoners van het flatgebouw.

Rozenburg ligt midden in de Rotterdamse haven en hoort bij de gemeente Rotterdam. Het telt zo’n 12.000 inwoners.