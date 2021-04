Kabinet hakt donderdag knoop over AstraZeneca door

„Ik wil de Gezondheidsraad raadplegen”, zegt De Jonge woensdagmiddag. Die kan volgens hem ook ’externe expertise’ inzetten, ’met name vanuit trombose-deskundigen’. Het kabinet neemt na het advies pas donderdag een besluit over het al dan niet verder prikken met AstraZeneca.

Daar stopte Nederland vorige week voor de tweede keer mee nadat gevaccineerden trombose-klachten kregen. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA stelde woensdag dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen.

De trombose-bijwerkingen komen volgens De Jonge ’in zeer zeldzame verschijningsvorm’ voor, maar zijn ’wel een zeer ernstig ziektebeeld’. Dat het kabinet vorige week stopte met prikken was volgens De Jonge ’juist uit voorzorg, juist om het zekere voor het onzekere te nemen’.

Zekere voor onzekere

De minister bestrijdt, nadat kritiek over het stoppen met prikken losbarstte, dat dat besluit overhaast is genomen. „Dat is het niet. Het is het zekere voor het onzekere nemen, op het moment dat je weet dat mensen een vaccin nemen spannend vinden. Als ik niet zou handelen op basis van deze bijwerkingen, dan zou ik een groot risico nemen met de vaccinatiebereidheid. Dat kan ik niet doen, dat wil ik niet doen.”