Avondklok: geen uitzondering voor hondenbezitters

In de persconferentie van dinsdag maakte Rutte bekend dat het kabinet voor de regio’s waar het aantal besmettingen hoog blijft een avondklok en sluiting van niet-essentiële winkels achter de hand houdt. Het gaat om regio’s zoals Rotterdam, Dordrecht en Twente. „Als de cijfers bovengemiddeld blijven, is het mogelijk dat er een plaatselijke lockdown komt”, zei Rutte. Binnen anderhalve week moeten die aanvullende maatregelen zijn uitgewerkt.

Burgers moeten in dat geval binnenblijven van 10 uur ’s avonds tot 4 uur ’s morgens. Vitale beroepen zouden geen last moeten hebben van de avondklok. „Natuurlijk moet een verpleegkundige op weg naar een nachtdienst over straat kunnen”, zegt Rutte, die verder niet te veel uitzonderingen wil.

De minister-president houdt nog een slag om de arm: „Laten we eerst eens kijken of het nodig is.”

Coalitiepartij D66 geeft in het coronadebat aan ’nog niet overtuigd’ te zijn van de avondklok. Behalve de nare connotatie met de oorlog die de avondklok voor sommige mensen heeft, vraagt fractieleider Jetten zich af of het is te handhaven en of de maatregel wel proportioneel is.

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert bij de bestrijding van de pandemie, verwacht nog steeds een ’positief effect’ van een landelijke avondklok. Hoeveel effect dat heeft op het reproductiegetal, mate waarin mensen het virus doorgeven, is echter niet duidelijk.