Dit is de eerste onbemande nucleaire bommenwerper

De B-21 is uitgerust met zogenaamde stealth-technologie, waardoor het toestel ongezien diep in vijandig gebied kan binnendringen. Aan het toestel, dat 700 miljoen dollar per stuk gaat kosten, werd jarenlang in het diepste geheim gewerkt.

Bij een inhuldigingsceremonie bij fabrikant Northrop Grumman in Californië waren Amerikaanse topfunctionarissen aanwezig, onder wie defensieminister Lloyd Austin. „De B-21 is een bewijs van Amerika’s blijvende voorsprong op het gebied van vindingrijkheid en innovatie”, zei hij.

Details blijven geheim

Northrop Grumman noemt de B-21 „de toekomst van afschrikking”. Veel details blijven geheim, maar het toestel zou een aanzienlijke verbetering op de andere bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht zijn. Toekomstige wapensystemen zouden makkelijk ingepast kunnen worden in de „open systeemarchitectuur” van het vliegtuig. Volgend jaar zou de eerste officiële vlucht van het toestel plaatsvinden, de luchtmacht beoogt er honderd van in te slaan.

De presentatie van de nieuwe bommenwerper komt er op een moment van verhoogde spanning met Rusland. Ook houden Amerikaanse militaire planners rekening met een mogelijke invasie van Taiwan door China. Een recent rapport van het Pentagon stelt dat China zijn aantal kernkoppen heeft verdubbeld, veel sneller dan de VS verwachtten.