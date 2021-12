Kinderopvang: tot 95% vergoeding voor werkende ouders

Met het schandaal rond de kinderopvangtoeslag nog vers in het geheugen willen VVD, D66, CDA en CU af van de toeslagen. In eerste instantie wordt ingegrepen bij de kinderopvang. De vergoeding daarvoor gaat in stappen omhoog naar 95 procent voor werkende ouders. Het geld gaat direct naar de opvang ’zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen’, schrijven de partijen.

Voor de ouders blijft op die manier volgens de partijen uiteindelijk ’een kleine eigen bijdrage’ over. Het nieuwe kabinet wil uiteindelijk ook af van de zogenoemde koppeling gewerkte uren. Dat regelt nu nog dat het recht op het aantal uren opvang en dus de hoogte van de toeslag afhangt van het aantal uren dat de ouders werken.

De partijen hebben sowieso ’de ambitie’ om alle toeslagen af te schaffen, maar exacte plannen daarvoor liggen nog niet klaar. Wel komt er een vereenvoudiging van de huurtoeslag. Daar gaat de bovengrens af, het maximale huurbedrag waarbinnen je de toeslag nog kan krijgen. Er komt een ’systeem van normhuren op basis van inkomen’, gelijk aan het systeem van de zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag gaat straks niet meer afhangen van het huurbedrag, maar wordt inkomensafhankelijk.