Wanhoop en woede bij disco’s: ’Overheid begrijpt belang clubcultuur niet’

De clubs blijven dicht Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Ooit stond een voorzichtige heropening op 1 september gepland, in potlood. De persconferentie van premier Rutte afgelopen dinsdag was echter duidelijk: clubs en discotheken blijven nog voor onbepaalde tijd leeg. Het is een mokerslag voor de ondernemers in de sector, die zich al in bochten wringen om te overleven. „We zijn de laatsten op het strafbankje en het licht in de wachtkamer is inmiddels gedoofd.”