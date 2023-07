Onvrede om azc in Tubbergen: ’We worden niet serieus genomen’

Albergen voelt zich sinds vorig jaar zomer overvallen. Het COA kocht een hotel in het Twentse dorp waarin asielzoekers gehuisvest worden. De gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, was door de overheid gepasseerd en het leidde binnen de hechte dorpsgemeenschap tot meerdere emotionele protesten en een rechtszaak. Maar de kortgedingrechter in Almelo oordeelde eind augustus vorig jaar dat de verkoop kon doorgaan.

Veel te hoog

Nog steeds heerst er grote onvrede. Voor een dorpje van 3500 inwoners is de opvang van 150 asielzoekers – aanvankelijk was even sprake van 300 – een veel te hoog aantal, vinden de omwonenden. Bovendien blijft onduidelijk of de einddatum inderdaad 1 november 2032 is.

De Telegraaf was vorig jaar al in het Twentse dorp vanwege de mogelijke komst van vluchtelingen. Tekst gaat verder onder de video.

„We worden niet serieus genomen en zijn geen gesprekspartner”, vindt Hennie de Haan, voormalig voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. De inwoonster van Albergen is naar voren geschoven om de dorpsbelangen te behartigen. „Nu het politieke sentiment is veranderd zal ook de gemeente daar rekening mee moeten houden. Het kabinet is gevallen over de asielproblematiek en het is de vraag of de spreidingswet er nog komt. De gemeente kan daarop inspelen”, legt De Haan dinsdagavond uit. Het protest heeft wat weg van een boerenprotest vanwege de vele aanwezige tractoren.

Verveling

De opvang van enkel statushouders zou tot wat minder bezwaar hebben geleid, stelt Hennie de Haan verder. „Maar hier in het buitengebied komt een compleet azc met bewoners die niets mogen en zich gaan vervelen. Wij maken ons daar zorgen over”, stelt de woordvoerder. „Bij de vorige raadsvergadering was het onderwerp wel geagendeerd en de gemeente verwees toen telkens door naar het COA en het Rijk. Er is geen inhoudelijke discussie en dat voelt niet goed, vandaar dat we hier nu weer zijn.”

De Haan overhandigde wethouder Ursula Bekhuis namens de bezorgde inwoners een petitie met de oproep snel duidelijkheid te verschaffen en veel meer het gesprek aan te gaan. De wethouder kon de groep deels tegemoetkomen door te melden dat er 50 statushouders komen en 100 asielzoekers. „Ook wij kwamen voor een voldongen feit te staan”, aldus de wat overrompelde Bekhuis in een reactie.

Tekst gaat verder onder de foto

Hennie de Haan (rechts) leest haar bezwaren voor tegen de komst van het AZC tegenpover wethouder Bekhuis. Ⓒ Robert Hoetink

Het COA en de gemeente gaan door met alle voorbereidingen. „De val van het kabinet doet hier op dit moment niets aan af”, aldus woordvoerder Nadischa Korte namens de gemeente. „Over de einddatum gaan we zeker nog in gesprek met de bewoners. Die is nog niet definitief.”

Inwoner Theo Rekers hoorde het dinsdagavond allemaal hoofdschuddend aan. „Ik ben zeker niet tegen asielzoekers, maar wij worden nergens bij betrokken. En dat stoort”, vindt de Twent.