Johan Remkes en Kajsa Ollongren. Ⓒ ANP

Den Haag - Johan Remkes is teleurgesteld dat het kabinet zijn advies om een correctief bindend referendum in te voeren in de wind slaat. Zijn staatscommissie adviseerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over broodnodige democratische vernieuwing, maar de bewindsvrouw neemt slechts een deel van dat advies over.