Politie hackt opnieuw ’misdaadchats’

Begin juni gonsde het al van geruchten in het criminele circuit en onder advocaten. De server van de chatservice EncroChat zou zijn gehackt door de overheid. Honderdduizenden of misschien wel miljoenen berichten van criminelen zouden in het bezit zijn van de de overheid. Het Openbaar Ministerie hield na vragen van De Telegraaf hierover de kaken stijf op elkaar. Maar woensdag maakte de politie bekend dat EncroChat inderdaad is ’ontmanteld’.

De berichten zijn van onschatbare waarde voor politie en justitie. De aanbieders beloven de gebruikers dat ze honderd procent veilig met elkaar kunnen chatten, zonder pottenkijkers. Criminelen gebruiken daarom nauwelijks meer versluierde taal, maar chatten openlijk over drugsaankopen, liquidaties en corrupte contacten bij opsporingsdiensten.

De smartphones die zijn omgebouwd om deze Pretty Good Privacy (PGP) berichten mee te versturen, worden ook internationaal gebruikt om foto’s mee te versturen van partijen drugs of contant geld als bewijs bij een aanstaande drugsdeal.

De opsporingsdiensten kregen jarenlang aanzienlijk minder informatie uit het misdaadcircuit omdat grofweg zeven jaar geleden het gebruik van deze technologie gemeengoed werd onder criminelen, die allang niet meer over gewone telefoonlijnen communiceerden.

Doorslaggevend bewijs

In 2016 wisten politie en OM de server van het bedrijf Ennetcom te kraken. Het leverde miljoenen berichten tussen criminelen op. De PGP-communicatie nekte vele tientallen zo niet honderden criminelen en zorgde vooral in liquidatiezaken binnen de Mocro-maffia voor doorslaggevend bewijs. Zonder de berichten waren tal van veroordelingen niet mogelijk geweest.

Na Ennetcom volgden ook PGP-Safe en IronChat. Opnieuw een klap binnen de onderwereld. En nu is dan EncroChat aan de beurt. De onderwereld wil maar niet inzien dat het communiceren via de PGP’s allerminst ’pretty good’ is.

Grote kopstukken

In de afgelopen weken zijn er enorme cocaïne- en cashvangsten gedaan in onder andere Nederland, België, Italië en vele tientallen mensen opgepakt, onder wie grote kopstukken zoals Roger ’Piet Costa’ P. die verdacht wordt van de import van duizenden kilo’s cocaïne. Justitie bracht vorige week al naar buiten dat PGP-berichten een rol speelden bij zijn arrestatie. Volgens Turkse autoriteiten zou dat ook het geval zijn geweest bij de arrestatie maandag van de voortvluchtige cokebaron Cetin G. uit Schiedam die in Turkije werd gepakt.

Toeval, of hebben ze te maken met de gehackte berichten van EncroChat? Vanmiddag is in Den Haag een persconferentie bij de politieorganisatie Eurojust waarop de resultaten van het EncroChat onderzoek bekend wordt gemaakt.