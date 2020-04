Marechaussee haalt onderkoelde Albanezen van schip Terneuzen

De Marechaussee trof de mannen onderkoeld en ondervoed aan. Ⓒ Koninklijke Marechaussee

TERNEUZEN - De Koninklijke Marechaussee heeft donderdag vier onderkoelde Albanese verstekelingen van boord van een vrachtschip gehaald in de haven van Terneuzen. De kapitein trof de mannen, tussen de 25 en 30 jaar oud, woensdag aan in het ruim van het schip. Vermoedelijk zijn ze voor vertrek aan boord geklommen en hebben ze zich zes dagen verstopt in het ruim.