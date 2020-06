Aangifte tegen Akwasi om geweldsoproep tegen Zwarte Piet

Dat bevestigen de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie Amsterdam aan De Telegraaf. „We hebben één aangifte binnen en meerdere aangiften worden deze week gedaan”, aldus een woordvoerder.

Wie achter de aangiften zitten, wil de politie niet zeggen. Het OM Amsterdam laat weten dat het de aangiften zal bestuderen om te kijken of en wat ermee gebeurt.

Talkshow M

De uitspraken van Akwasi, de artiestennaam van Akwasi Owusu Ansah, zorgden voor een storm van verontwaardiging in Nederland, omdat ze beschouwd kunnen worden als een oproep tot geweld of het legitimeren van geweld tegen Zwarte Pieten. De rapper bagatelliseerde later zijn uitspraak.

In de NPO-talkshow M zei hij dat mensen die hem kennen, weten dat hij ’geen vlieg kwaad’ zou doen. Zwarte Piet noemde hij ‘een fictief figuur’. Zijn management zei dat de uitspraken van de rapper gezien moeten worden als ’een oproep tot verzet en niet tot geweld’.

Neerhalen standbeeld Bristol

De overwegend vreedzame protesten van Black Lives Matter kennen ook excessen. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Zo vinden er systematische plunderingen plaats en is er fors geweld van demonstranten tegen politiemensen.

Het neerhalen van een standbeeld in Bristol van een weldoener van de stad die tevens een berucht slavendrijver was en het bekladden van een standbeeld van de belangrijkste bestrijder van nazi’s, Winston Churchill, met de leus ’racist’, zorgt voor veel afschuw en afkeuring.

De voormalig directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam en de Kunsthal Rotterdam Wim Pijbes, schreef zondagavond op Twitter dat je in een beschaafd land met je poten van beelden afblijft. En: ’Dan kunnen de Arc de Triomph en de Boog van Constantijn (en nog veel meer) ook naar de schroot.’

Kick out Zwarte Piet

Eerder twitterde frontman Jerry Afriyie van Kick out Zwarte Piet dat iedereen die kritisch was over het protest op de Dam een racist is. Ook deze uitspraak kon rekenen op felle kritiek.

De Amsterdamse Achraf El Johari, jongerenburgemeester van Amsterdam, twitterde zondagavond naar aanleiding van de vernieling van beelden in Groot-Brittannië: ’Nu nog de gevels van de vele Amsterdamse grachtenpanden’.