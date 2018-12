Mike J. verliest beroep tegen tbs-verlenging

Mike J. (48) werd tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor de gewelddadige dood van kleuter Rowena Rikkers in 2001. De dochter van zijn vriendin kwam door stelselmatige mishandeling om het leven en haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Ook haar moeder werd veroordeeld.

De rechtbank verlengde zijn tbs-behandeling in juli met twee jaar. Mike J. was het daar niet mee eens. Hij denkt dat hij klaar is voor een voorwaardelijke beëindiging van de behandeling en ging daarom in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem.

Een voorwaardelijke beëindiging van de behandeling vindt het hof te vroeg. Het hof gaat er ook van uit dat de behandeling van J. niet binnen een jaar is afgerond. Zijn gedrag is weliswaar stabiel maar nog onvoldoende veranderd, aldus de uitspraak.