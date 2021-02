Meerderheid Senaat vindt proces Trump grondwettelijk

De stemming volgde op de openingsverklaringen van de Democratische aanklagers en de verdediging van de Republikeinse oud-president. De raadslieden van Trump betoogden dat de hele procedure ongrondwettelijk is, omdat hij niet langer president is. Hem afzetten heeft om die reden ook geen zin meer, aldus de juristen.

Dat er in de Senaat een meerderheid is om Trump te vervolgen voor zijn aandeel in de gewelddadige bestorming van het Capitool, was op voorhand duidelijk. Eind vorige maand stemde de Senaat al over een motie van de Republikeinse senator Rand Paul die stelt dat vervolging van Trump ongrondwettelijk zou zijn. Die haalde het niet. Van de honderd senatoren stemden 55 tegen de motie, onder wie vijf Republikeinen. De overige 45 Republikeinen waren voor het stoppen van de vervolging.

De motie van Paul en ook de stemming dinsdag laten wel zien dat de Democratische aanklagers een flinke uitdaging te wachten staat, want voor een veroordeling van Trump is de steun nodig van twee derde van de aanwezige senatoren. Dat betekent dat zeker zeventien Republikeinen moeten meestemmen met de Democraten in de gelijk verdeelde Senaat.

Verantwoording

Trump moet zich in de Senaat verantwoorden voor het „aanzetten tot opstand” in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari. Een boze menigte trok na een speech van de toenmalige president naar het Capitool in Washington, waar politici bezig waren de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden goed te keuren. Aanhangers van Trump liepen de politie onder de voet en drongen het gebouw binnen. Er vielen vijf doden.

Dat Trump wordt vervolgd na de dodelijke rellen, kan om meerdere redenen historisch worden genoemd. Trump kreeg als enige president twee keer te maken met een afzettingsprocedure. Ook gaat hij de geschiedenis in als de eerste oud-president die wordt vervolgd door het Congres.