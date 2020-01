Gewonde bij ’woningoverval’ in chique straat Amsterdam

Rond 13.30 uur zouden een of meerdere daders een woning aan de Apollolaan zijn binnengedrongen, of dat hebben geprobeerd. Vervolgens ontstond een schermutseling. Daarbij is vermoedelijk een schot gelost.

De politie bevestigt dat er één gewonde is gevallen. „Diegene is lichtgewond”, licht een woordvoerder toe.

De Apollolaan is een grote straat in het chique Amsterdam-Zuid. Er zijn onder meer hotels, advocaten en meerdere tandartspraktijken gevestigd. De (poging tot) overval vond plaats bij een vrijstaande woning, aan de uiterste oostkant van de straat. Daar is politielint geplaatst. Agenten doen onderzoek.

De Apollolaan is een bekende weg in de Apollobuurt, onderdeel van stadsdeel Zuid. Ⓒ Google Maps

Burgernet

De dader of daders zijn ure later nog voortvluchtig. Via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar een ’jonge man’ met een donkergroene jas die aan de voorkant gele flappen heeft. „Onderneem niet zelf actie!”, laat de politie nog weten. „Bel 112.”

Uren na het incident was nog niemand opgepakt. Op Burgernet worden Amsterdammers bedankt voor het zoeken.