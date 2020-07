Reisadvies voor Kroatië plots op oranje: Onbegrip onder vakantiegangers

V.l.n.r. Nederlandse vrienden Bert, Wim en Dani op de camping in Rabac, Noord-Kroatië. Ze twijfelen wat ze moeten doen na het plotseling negatievere reisadvies. Ⓒ Eigen foto

RABAC - Duizenden Nederlandse toeristen in Kroatië verkeren in grote onzekerheid over het plotselinge negatieve reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel Kroatië heeft nu code oranje in plaats van geel. „Onbegrijpelijk. We zitten op een camping in Rabac, Istrië, die half bezet is, dus met heel veel ruimte.”