Ministerie krijgt wekelijks enkele duizenden meldingen Problemen met aanmaken QR-code: ’Van kastje naar de muur gestuurd’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Met de aanstaande invoering van de coronatoegangsbewijzen in het openbare leven is er een run op vaccinatieafspraken ontstaan. Deze week is het aantal prikafspraken per dag bijna verdubbeld. Maar ben je eenmaal gevaccineerd, dan wordt dat niet altijd geregistreerd in de CoronaCheck-app. Het ministerie van Volksgezondheid ontvangt wekelijks enkele duizenden meldingen van mensen die problemen ervaren met het aanmaken van QR-codes.