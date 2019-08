Grote zoekactie naar toeriste (15) in Maleisië

Een familielid zegt dat de ouders van het meisje haar kamer zondag leeg aantroffen. Het raam stond open. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat Quoirin, die een leerstoornis heeft, is ontvoerd. „Misschien is ze gewoon verdwaald”, opperde politiefunctionaris Mohamad Mat Yusop.

De autoriteiten hebben inmiddels 178 manschappen, een helikopter en een hondenbrigade ingezet om de tiener te achterhalen. Zij zoeken in de jungle in de buurt van het resort. Quoirin heeft naar verluidt Frans-Ierse ouders en woont in de Britse hoofdstad.