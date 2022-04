Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders positief getest in Shanghai: ’We wachten nog steeds om opgehaald te worden’

Matthijs na een positieve test, vast in Shanghai. Ⓒ De Telegraaf

Shanghai - Nederlanders die in Shanghai positief testen wachten al dagen tot ze worden opgehaald door de autoriteiten. Volgens de Chinese wet moet iedereen die positief test in centrale quarantaine. „Het ergste is het idee dat ze elk moment op je deur kunnen kloppen”, meent Mathijs, die een week geleden positief testte.