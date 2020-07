Ring Amsterdam op de schop: ellenlange files in augustus

Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat (RWS) aan de vooravond van een grote onderhoudsbeurt van het asfalt op de buitenring van de A10 Noord, die van 31 juli tot en met 10 augustus duurt.

„Het is op zich al bijzonder dat we als RWS op voorhand zo’n mogelijke grote vertraging communiceren. Maar toen we deze grote klus planden was er geen sprake van een coronacrisis. We hadden juist heel bewust deze periode gekozen, omdat we dachten dat veel mensen in deze regio dan op vakantie zouden zijn naar het buitenland”, zegt omgevingsmanager Dick van der Kolk.

Verblijf in eigen land

„Het tegendeel is nu waar: veel mensen kiezen nu juist voor een verblijf in eigen land, waardoor de druk op het wegennet vergroot wordt. En als je dan een belangrijke verkeersader als de A10 Noord volledig afsluit heeft dat verstrekkende gevolgen”, voorspelt Van der Kolk.

Omdat het asfalt vervangen wordt, gaat de weg tussen Watergraafsmeer en de Coentunnel volledig op slot. Ook alle op- en afritten op het traject worden meegenomen in de facelift. Van der Kolk: „Het betekent dat het verkeer als het ware gedwongen wordt om een rondje te rijden. Omdat de binnenring – waar in het voorjaar al nieuw asfalt werd aangelegd – wel open blijft, is dat de omleidingsroute die wij adviseren. Maar houd er rekening mee dat je niet de enige bent en het oponthoud dus echt heel erg kan oplopen, tot meer dan een uur.”

Afsluiten van rijstroken

Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het afsluiten van rijstroken en mogelijk op- en afritten. „Geluidshinder is onvermijdelijk bij deze klus, met name bij het verwijderen van het oude asfalt”, stelt de omgevingsmanager. „Om de overlast te beperken, krijgen de freesmachines een ’stop-and-go’-signalering waardoor er geen toeters nodig zijn. Ook wordt de achteruitrij-piep op de vrachtauto’s zoveel mogelijk vervangen door sissers.”

Ook op de A8 wordt nog steeds groot onderhoud uitgevoerd door RWS. Al sinds 12 juli is deze verkeersader richting Amsterdam tussen de N246 en knooppunt Zaandam afgesloten voor verkeer. Het oponthoud duurt hier nog tot 11 augustus. Voor verkeer richting Alkmaar en Beverwijk blijft de weg tijdens de wegwerkzaamheden wel gewoon open.