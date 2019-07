Nanoah (19): ’Ik heb me nooit een meisje of een jongen gevoeld’

Bij Nanoah Struik kan de regenboogvlag uit. Ⓒ Jos Schuurman

EMMEN - Omdat ze zich man noch vrouw voelt, vroeg Nanoah Struik (19) uit Emmen om een geslachtsneutrale aanduiding in haar paspoort. Die toestemming kreeg ze deze maand: in plaats van een M of V, krijgt de jonge Drentse een X in haar document. Daarmee is Nanoah de tweede met een Nederlands paspoort zonder geslachtsaanduiding. „Ik voel me ook echt geen van beide.”