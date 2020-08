Hoogste aantal Duitse coronabesmettingen sinds april

Noodbedden om coronapatiënten op te vangen. Ⓒ ANP / HH

BERLIJN - Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2034, meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse zusterorganisatie van het RIVM zaterdag. Dat aantal is het hoogste aantal vastgestelde nieuwe infecties binnen 24 uur sinds eind april.