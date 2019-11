’Belgen in China slachtoffer cyberaanvallen’

Baudewijns nam verschillende computers met zich mee om te kijken wat er zou gebeuren tijdens het verblijf. Op maandagmiddag telde hij 135 cyberaanvallen per uur. „We wisten dat er problemen waren met de veiligheid van het internetverkeer in China, maar het was toch erger dan ik had gedacht”, zei de cyberdeskundige.

Het is volgens Baudewijns moeilijk te zeggen wie achter de aanvallen zit. Mogelijk zijn het de Chinese staatsveiligheidsdiensten.

De Belgische delegatie in China bestond naast prinses Astrid uit verschillende ministers en vertegenwoordigers van tientallen bedrijven. De Belgische inlichtingendienst had de missie al gewaarschuwd voor het gevaar van cyberspionage in China.