Eerste officiële winterstorm van dit jaar een feit

De storm is de eerste deze winter, aangezien woensdag de eerste dag is van de meteorologische winter. Er wordt uitgegaan van een storm als de wind gemiddeld in een uur een snelheid tussen de 75 en 88 kilometer bereikt (windkracht 9). Dat was woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur op een KNMI-meetpunt op Vlieland het geval. De zwaarste windstoot die woensdag tot dusver werd gemeten was 96 kilometer per uur.

Het lagedrukgebied dat momenteel van west naar oost over de Noordzee langs de Waddeneilanden trekt is de oorzaak van de stormachtige wind, die naar verwachting in de namiddag afneemt. Het KNMI heeft voor het noorden en noordwesten van het land code geel afgegeven vanwege zware windstoten die snelheden kunnen bereiken tot 100 kilometer per uur.

Het stormde dit jaar drie keer eerder: de eerste storm was op 11 maart in de westelijke kustprovincies en boven het IJsselmeer. Op 21 mei was er bij IJmuiden sprake van een bijzondere meistorm en op 21 oktober trok de enige herfststorm van dit jaar over Zeeland.

Volgens Weer.nl stormt het gemiddeld zeven keer per jaar in Nederland. Hiervan vinden er gemiddeld vier in de winter plaats. Afgelopen winter stormde het één keer: toen trok storm Bella op 27 december over het land.