Militairen claimen machtsovername in Burkina Faso

De regering sprak aanvankelijk nog van muiterij, die op zondag begon, maar de partij van president Kaboré erkende later dat die zich ontwikkelde tot een staatsgreep. Het lot van de president was maandag onduidelijk: hij zou gevangen zijn genomen of juist in veiligheid zijn gebracht.

De militairen die de staatsgreep claimen, zeggen dat deze zonder geweld is verlopen en dat gevangenen zich op een veilige locatie bevinden. De coupplegers zeggen te hebben ingegrepen omdat de president faalde in de strijd tegen jihadisten die slachtoffers maakten onder burgers en militairen. Het leger eiste meer middelen in de strijd tegen islamitische militanten.

De afgelopen maanden protesteerden inwoners van Burkina Faso tegen de in hun ogen falende president Kaboré. Die was in 2020 juist herkozen met de belofte voorrang te geven aan de strijd tegen opstandelingen.