Veel Duitse scholen sluiten door hitte

De aangegeven temperaturen zijn in NRW een richtlijn voor deze ’hitzefrei’, maar in andere deelstaten kan dat anders geregeld zijn. In Bremen en Brandenburg zijn de richtlijntemperaturen 2 graden lager, dus geeft het schoolhoofd iets eerder hittevrij. In Rijnland-Palts of in Nedersaksen bijvoorbeeld mag de schoolleiding helemaal zelf beslissen of het te warm is voor onderwijs.

Dat is ook zo geregeld in Nederland. Veel scholen hebben al tropenroosters aangekondigd met bijvoorbeeld kortere lesuren en ingekorte schooldagen, zoals ’s middags vrij om bijvoorbeeld naar het zwembad te gaan.