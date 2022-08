Zien: vrouw gered uit auto die door zinkgat wordt opgeslokt

Dit meldt de brandweer van El Paso. In een video van de brandweer, uitgezonden door CBSNews, is te zien hoe een kleine witte Sedan half is ondergedompeld in het zinkgat. Omstanders trekken met touwen aan de achterklep van het voertuig.

Via de achterruit kon de vrouw uiteindelijk bevrijd worden. Net op tijd, want de auto verdween vervolgens bijna geheel in het zinkgat.

Volgens de brandweer is de inzittende met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gebied is voorlopig afgesloten.