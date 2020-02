Het gezelligste WK: paling in de snert en pollepeloorbellen

Oma Sina de Haan en kleindochter Manon keuren elkaars erwtensoep. Manon won uiteindelijk de tweede prijs, dus het soeptalent is met succes doorgegeven. Ⓒ Jos Schuurman

Groningen - Snertkokers uit het hele land verzamelen zich vandaag in de ruime keukens van het Alfa-college in Groningen, om daar tegen elkaar te strijden om de titel in het unieke WK Snert- en Stamppotkoken.