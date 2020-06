Zien! Buitenaards mooi zeevonk verlicht Katwijk

Zeevonk is een soort lichtgevende alg die eruitziet als een doorzichtig ballonnetje met een staartje. De eencellige is op zich niet gevaarlijk, maar grote hoeveelheden kunnen wel zogen voor lichte gezondheidsklachten bij aanraking.

Ⓒ Cor Kuyvenhoven

Hij komt normaal voor in warmere gebieden, maar soms ook aan de Nederlandse kust. De officiële naam van zeevonk is Noctiluca scintillans, wat letterlijk vertaald ’flitsend nachtlichtje’ betekent.

Precies dat is het effect dat Cor Kuyvenhoven waarnam. „Er is een Facebook-groep waarin wordt gesproken over zeevonk, dus ik ben gisteren laat naar de kust gegaan. Het mooie is dat als er beweging is, de alg oplicht. Bijvoorbeeld door golfslag, iemand die het water inloopt. Of door regen.”

Beweging was er volop die voorbije nacht, waardoor de fotograaf erin slaagde prachtige beelden te maken. „Mijn moeder komt uit Katwijk, dus ik heb absoluut iets met deze regio. Ik fotografeer ook graag hier. Maar wat ik nu zag, was wel heel bijzonder. De lucht werd eerst helemaal zwart, toen begon het te regenen en zag je allemaal druppels die in de zeevonk oplichtten. Een omgekeerde sterrenhemel. Daar leek het nog het meest op.”