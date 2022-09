Chili stemt over ingrijpende veranderingen in grondwet

De oude constitutie uit het dictatoriale tijdperk van generaal Pinochet (1973-1990), die vooral de vrije markt en een kleine rol voor de staat voorstond, wordt dan mogelijk vervangen door een nieuwe waarbij vooral de rechten van inheemsen en vrouwen wordt verbeterd. Chili moet een zogenaamde ‘plurinationale’ staat worden. Ondernemers maken zich grote zorgen.

Prijsverhoging

De voorgestelde wijzigingen zijn een reactie op de volksopstand tussen oktober 2019 en maart 2020 die begon na een minimale prijsverhoging van een metrokaartje in de hoofdstad Santiago. Er werd keihard tegen opgetreden en er vielen 30 doden. Het maakte echter ook duidelijk dat het zo nauwelijks verder kon in één van de (inkomens)ongelijkste landen ter wereld waarbij grote inheemse groepen nauwelijks meededen. In het nieuwe grondwetvoorstel komt de term ‘plurinationalisme’ voor. Die komt erop neer dat diverse inheemse volkeren meer rechten krijgen. In de nieuwe tekst wordt gesproken over een inclusieve en gelijkwaardige democratie.

Dat de sociale ongelijkheid zou worden aangepakt werd ook duidelijk door de presidentswissel waarbij de linkse president en oud-studentenleider Boric de rechtse miljardair Piñera opvolgde. Het betekende de aanzet tot een behoorlijk links ontwerp voor de nieuwe grondwet. Tegenstanders vrezen nu dat de constitutie doorschiet en inheemse volkeren meer rechten geeft dan andere Chilenen, hoewel dat er niet impliciet in staat. Wel krijgen ze meer autonomie, beslissingsbevoegdheid en een eigen rechtssysteem.

Mijnbouw

Met name in de mijnbouw vreest men met dat het vrije ondernemen straks voorbij is. Chili is de belangrijkste leverancier van koper ter wereld en het tweede land voor de productie van lithium dat onder meer wordt gebruikt in de batterijen van elektrische auto’s. Vrouwen daarentegen zijn opgetogen. De grondwet schrijft voor dat bij alle overheidsinstanties de helft van de werknemers uit vrouwen moet bestaan.

De staat neemt veel meer taken op zich. Zo wordt onderwijs gratis en wordt de toegang tot water een mensenrecht. Of de radicale veranderingen doorgaan is onzeker. In peilingen liggen de tegenstemmers voor.