Twee verdachten opgepakt voor aanslag met brandbom op Groningse journalist

Ze worden verdacht van van brandstichting en poging tot moord.

Op beelden die de politie donderdag aan het eind van de middag verspreidde van de aanslag op het huis in de Tuinwijk in Groningen zijn twee verdachten goed te zien. Ze beklimmen de trap naar de bovenwoning, steken twee bierflesjes met brandend materiaal aan, slaan een ruit van de voordeur in een gooien een van de brandbommen naar binnen.

Tips naar aanleiding van camerabeelden

De tips die de beelden hebben opgeleverd hebben geleid tot de aanhouding van de verdachten, amper een half etmaal nadat de beelden van de beveiligingscamera’s gepubliceerd werden.

In de nacht van woensdag op donderdag werden Groeneveld en zijn partner rond 2.45 uur wakker van glasgerinkel, toen de verdachten een ruit van de voordeur insloegen om de brandbom naar binnen te gooien. De bewoners konden zelf het vuur doven en bleven ongedeerd.

Vaker last van intimidatie en bedreigingen

Groeneveld is de drijvende kracht achter de Groninger nieuwssite/stadsblog Sikkom, dat onderdeel is van NDC mediagroep. Hij heeft de afgelopen jaren al veel vaker last gehad van bedreigingen en intimidaties als gevolg van zijn journalistieke werk. Wat het motief van de daders van het gooien van de brandbom is, is nog niet duidelijk.

De autoriteiten lieten donderdag weten direct de zaak hoog op te nemen. ,,Het gooien van een brandbom in iemands woning is op zichzelf al een zeer ernstig vergrijp. Maar het gaat hier om een aanslag op een journalist”, zei burgemeester Koen Schuiling, die sprak namens gemeente, politie en Openbaar Ministerie. ,,Dat journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen is een van de bouwstenen van de rechtsstaat en de democratie. We nemen dit zéér zwaar op.”

Thomas Bruning, secretaris van journalistenbond NVJ en Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur van NDC mediagroep, spraken donderdag beiden van poging tot moord.