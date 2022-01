Kooivechter Ruud N. (30) heeft totaal geen spijt van rellen op Coolsingel: ’Auto’s in mekaar slaan heeft meer effect’

Binnenland

15-jarige trapt agent van motor tijdens achtervolging in Eindhoven: ’Echt zorgelijk’

Politieagent Hicham Argani kijkt vol verbazing terug op een voorval van afgelopen zondag. Hij werd tijdens een achtervolging in Eindhoven door een 15-jarige van zijn motor getrapt. „Het is echt zorgelijk waar we in deze samenleving mee geconfronteerd worden”, schrijft hij op Instagram.