Laatste repatriëringsvlucht vanuit Marokko aangekomen op Schiphol

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt, stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het Noord-Afrikaanse land gaf Transavia nog wel toestemming om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Deze week werd zeven keer vanuit Marokko naar Nederland gevlogen en eind vorige week waren al drie vluchten uitgevoerd.

Hoeveel mensen door Transavia zijn opgehaald, is niet bekend. De luchtvaartmaatschappij zei begin deze week ervan uit te gaan dat iedereen die met Transavia naar Marokko is gevlogen via de tien vluchten ook weer kan terugkeren.