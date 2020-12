Bezoek ’homo-orgie’ komt Hongaarse Europarlementariër duur te staan

József Szájer bij de aftrap van de zijn campagne voor de Europese verkiezingen vorig jaar. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / AFP

BRUSSEL - Het is een seksfeest om nooit te vergeten voor de Hongaarse Europarlementariër József Szájer. Maar niet op de manier waarop hij gehoopt had. Zijn politieke carrière is naar de filistijnen en aangezien hij voor een uiterst homo-onvriendelijke partij in het Europees Parlement zat - Fídesz van de Hongaarse premier Orbán -, heeft hij thuis waarschijnlijk heel wat uit te leggen.