Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Loes (18)

Oene - In de zoektocht naar het 18-jarige meisje Loes uit het Gelderse Epe is een lichaam gevonden, meldt de politie. Het stoffelijk overschot lag in het water bij de Vloeddijk bij Oene. De politie onderzoekt nu of het om het vermiste meisje gaat. Het gebied is afgezet met linten en een groot scherm. Een politiewoordvoerster wil niet zeggen of het inderdaad een jonge vrouw is die in het water werd gevonden.