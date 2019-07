Politie bevestigt: lichaam van Loes (18) gevonden

Loes blijkt volgens de politie te zijn verongelukt, maar er is verder nog niets bekendgemaakt over de toedracht.

Het stoffelijk overschot lag in het water bij de Vloeddijk bij Oene. De politie onderzocht urenlang of het om het vermiste meisje ging en wat precies met haar gebeurd was. Het gebied werd afgezet met linten en een groot scherm. Pas rond middernacht werd duidelijk dat het daadwerkelijk om Loes ging.

Het meisje kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis van een feestje in het dorp Oene. Ze is even voor 04.00 uur richting Vaassen vertrokken op een elektrische fiets. In de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk werd ze voor het laatst gezien.

Zaterdagmiddag moest ze werken maar daar verscheen ze niet. Een groep bekenden begon daarop met een zoektocht en ook de politie zocht naar haar, onder meer met een boot en een helikopter. Via Burgernet werd zaterdagavond een bericht met haar signalement verspreid.

Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen bevestigt de vondst van het lichaam: