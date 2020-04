VS bestempelt Russische extremisten als terreurgroep

Washington bestempelt al langere tijd radicaalislamitische groepen als terroristisch. Volgens functionarissen wijst de aanwijzing van de Russische beweging op een groeiende bezorgdheid over internationaal opererende blanke organisaties en hun mogelijke gewelddadigheid, schrijft de New York Times.

De coördinator voor terrorismebestrijding van het ministerie benadrukt de bijzondere stap: „We nemen maatregelen die vorige regeringen niet troffen om deze dreiging het hoofd te bieden.”

Door de groep als terroristisch te beschouwen, mogen Amerikanen er geen zaken mee doen. Leden van de beweging mogen niet meer naar de Verenigde Staten.

Oekraïne

De beweging bestaat vooral uit orthodoxe Russen, Wit-Russen en Oekraïers. „De Russische Keizerlijke Beweging is nog steeds bezig met training geven aan neonazistische geestverwanten en witte supremisten uit Europa. We weten dat ze mensen hebben gerekruteerd uit andere Europese landen en dat zullen blijven doen”, aldus Nathan Sales, coördinator van U.S. Counter Terrorism.

De groepering zou aan de zijde van pro-Russische rebellen hebben gevochten in Oekraïne. Sales wilde daar enkel over kwijt dat Washington ’de soevereiniteit van Oekraïne steunt’.