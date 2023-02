Ingewijden: ruim 4600 ’twijfel-Oekraïners’ mogen in Nederland blijven

De migranten zouden anders vanaf 5 maart asielzoeker worden, waardoor afwijzing en gedwongen vertrek dreigt. Ze zouden dan geen recht meer zouden hebben om in de speciale gemeentelijke opvang voor Oekraïners te blijven. Ze zouden dan ook niet meer mogen werken.

Gemeenten zitten in hun maag met bijna vijfduizend niet-Oekraïners die in de opvang verblijven voor Oekraïense vluchtelingen. Deze groep ’derdelanders’ had lange tijd ook recht op verblijf, scholing en leefgeld in Nederland als ze konden aantonen dat ze voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verbleven. Het ging bijvoorbeeld om studenten of arbeidsmigranten die tijdens de Russische inval in Oekraïne studeerden of werkten.

Regeling misbruikt

De regeling leek echter te worden misbruikt. Bij het registratiecentrum voor Oekraïners bij het Centraal Station in Amsterdam kwamen op zeker moment meer derdelanders met een Oekraïens visum dan Oekraïense vluchtelingen. Zo meldden zich in Amsterdam Nigerianen met een Oekraïens studentenvisum terwijl ze geen enkele stad in Oekraïne konden noemen waar ze dan zouden hebben gestudeerd. In de zomer kreeg het kabinet het misbruik in de gaten.

Bekijk ook: Europees Parlement tot op het bot verdeeld vanwege migratiecrisis

Vanaf 19 juli mochten derdelanders niet meer ’meeliften’ met Oekraïense vluchtelingen. Voor de derdelanders die al in Nederland waren, een groep van 4900 mensen, gold de aanscherping niet. Zij mogen nu dus ook niet langer blijven.